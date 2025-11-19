Pobegli pravnik naposled na zatožni klopi

V nadaljevanju preberite:

Pravnika Roberta Carvelyja iz Poletičev, naselja nad povirjem Dragonje, so po dolgotrajnejšem izmikanju roki pravice pravosodni policisti privedli na zatožno klop koprskega okrajnega sodišča. Serijskega prestopnika, ki ima bogato kriminalno kartoteko – ta obsega izsiljevanje, požig, tatvine, prevažanje nezakonitih prebežnikov čez mejo, prikrivanje ter nevarno vožnjo oziroma beg pred policisti –, so septembra prijeli italijanski orožniki pri zaselku Korošci (Santa­ Barbara) med Hrvatini in Miljami.