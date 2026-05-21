Pod krinko ljubezni je dvema moškima pobrala 160 tisoč evrov

Mrežo izmišljotin je začela plesti že najmanj pri svojih 27 letih. Nizala je laži o sebi in svojih sorodnikih, šla je celo tako daleč, da je moške prepričevala o najhujših boleznih – denar, da potrebuje za zdravljenje raka, ki ga ima njena prijateljica. Vse s ciljem, da sistematično izkoristi moška, stara 63 in 50 let. Njen modus operandi je bil v obeh primerih – tako v Celju kot v Ljubljani – identičen.

Za vsak izposojen evro si je izmišljevala vedno nove »nujne življenjske situacije«. Da bi žrtvi pomirila, jima je zagotavljala, da bo dolg vrnila, ko se zaposli v Avstriji. A vse to je bila gola laž. V tujini se nikoli ni nameravala zaposliti, predvsem pa že od samega začetka ni imela najmanjšega namena vrniti enega samega evra. Denar od naivnih moških naj bi porabila v kazinojih, za bivanje v luksuznih apartmajih in življenje na visokem nivoju.