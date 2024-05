Pod Mangartom našli truplo pogrešanega Avstrijca

Z novogoriške policijske uprave so sporočili, da so na območju Mangarta včeraj našli pogrešanega 53-letnega državljana Avstrije. Dan prej, torej v ponedeljek, se je okrog 10. ure z osebnim vozilom peljal po cesti Strmec–Mangartsko sedlo, njegovo vozilo so včeraj dopoldne našli pred zadnjim predorom pred Mangartskim sedlom.

»Ob 12. uri je na območju Mangarta (2679 metrov visoka gora v zahodnih Julijskih Alpah je četrti najvišji vrh v Sloveniji, op. p.) stekla iskalna akcija pod vodstvom PP Bovec, pri iskanju pogrešanega pa so se bovškim policistom in pripadniku gorske policijske enote PU Nova Gorica na izjemno zahtevnem terenu in v neugodnih vremenskih razmerah (dež, megla, slaba vidljivost ...) pridružilo tudi osem gorskih reševalcev GRS Bovec,« je v sporočilu za javnost zapisal predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik. Aktivirali so tudi helikopter letalske policijske enote.

Ob 13.30 so na snežišču na vpadnici pod vstopom v slovensko smer na nadmorski višini okoli 2150 metrov pod zahodno mangartsko steno našli moškega, ki ni kazal znakov življenja. Na njegovem telesu so bile vidne večje telesne poškodbe. Truplo je iz helikopterja opazila posadka, prav tako so umrlega v istem času locirali bovški gorski reševalci.

Po dosedanjih ugotovitvah se je nesreča zgodila predvidoma med hojo zaradi zdrsa. Snežišče na omenjenem območju je na posameznih delih pod snežno povrhnjico poledenelo in na tem mestu v strmem nagibu pobočja. V nadaljnjem postopku identifikacije so potrdili identiteto pogrešanega 53-letnega državljana Avstrije.

Policisti PP Bovec so glede na ugotovitve okoliščin na kraju tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih tragične nesreče s pisnim poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.