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    Črna kronika

    Pod Ojstrico pri Kocbekovem domu pohodnika ugriznila kača

    V Sloveniji živi 11 vrst kač, med katerimi so tri strupene: modras, gad in laški gad.
    Čeprav je njihov ugriz lahko nevaren in zahteva hitro zdravniško oskrbo, so smrtni primeri pri odraslih osebah zelo redki. FOTO: Igor Modic
    Galerija
    Čeprav je njihov ugriz lahko nevaren in zahteva hitro zdravniško oskrbo, so smrtni primeri pri odraslih osebah zelo redki. FOTO: Igor Modic
    R. I.
    12. 7. 2026 | 14:45
    12. 7. 2026 | 14:53
    1:39
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    Pod Ojstrico pri Kocbekovem domu v občini Ljubno je v soboto prišlo do gorske reševalne akcije, potem ko je pohodnika v roko ugriznila strupena kača, poroča Dnevnik.hr. Poškodovanega so oskrbeli gorski reševalci in ga s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana.

    Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje se je dogodek zgodil ob 12.11. Poškodovanega so na kraju oskrbeli gorski reševalci GRS Celje in dežurna ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP). Nato so ga s helikopterjem Letalske policijske enote (LPE) prepeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana.

    Po poročanju hrvaških medijev je bil poškodovani hrvaški planinec Hrvoje Banaj, ki je svojo izkušnjo delil tudi na družbenem omrežju TikTok.

    Poškodovanega so oskrbeli gorski reševalci in ga s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana. FOTO: zajem zaslona/TikTok
    Poškodovanega so oskrbeli gorski reševalci in ga s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana. FOTO: zajem zaslona/TikTok

    V Sloveniji živi 11 vrst kač, med katerimi so tri strupene: modras, gad in laški gad. Čeprav je njihov ugriz lahko nevaren in zahteva hitro zdravniško oskrbo, so smrtni primeri pri odraslih osebah zelo redki.

    Letos je bilo do 25. maja v Sloveniji zabeleženih osem ugrizov kač, od tega je v treh primerih šlo za ugriz modrasa. 

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