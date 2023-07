Pod prevrnjenim traktorjem življenje izgubil 47-letni moški

Tragična prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 47-letni moški, 45-letnik pa je bil huje poškodovan, se je v sredo zgodila v naselju Okrog v občini Šentrupert. Policisti še ugotavljajo, kdo od njiju je vozil traktor.

»Ob 18.52 smo bili obveščeni o hudi prometni nesreči v kraju Okrog na območju Šentruperta. Po prvih ugotovitvah policistov PPP Novo mesto, ki so opravili ogled, je voznik kmetijskega traktorja, ki je prevažal še eno osebo, peljal po klancu navzdol. Traktorist je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, trčil v brežino in se prevrnil,« je okoliščine nesreče pojasnila Alenka Drenik, tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto. Kot je dodala, je 47-letni moški, ki je obležal pod traktorjem, zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, hudo poškodovanega 45-letnega moškega pa so odpeljali v UKC Ljubljana.

Po poročanju republiškega centra za obveščanje so bili na kraju prisotni tudi gasilci PGD Trebnje in PGD Šentrupert, ki so med drugim zavarovali kraj in prenesli ponesrečenca do reševalnega vozila reševalcev NMP ZD Trebnje. »Okoliščine policisti še preiskujejo, prav tako ugotavljajo, kdo je vozil v času nesreče,« je še pojasnila Drenikova.