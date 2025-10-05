Pod Toscem plaz zasul tri planince

Pod vrhom Tosca v Julijskih Alpah se je sprožil plaz, ki je zasul tri planince, so sporočili z Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS). Po prvih podatkih portala 24ur.com gre za tri hrvaške državljane, ki so zapustili skupino v Vodnikovem domu na Velem polju. Po do zdaj znanih informacijah portala se je sedem državljanov Hrvaške nahajalo v Vodnikovem domu na Velem polju. Štirje so tam ostali, trije pa so iz za zdaj neznanih razlogov odšli.

Aktivirani so bili gorski reševalci postaje GRS Bohinj ter vodniki reševalnih psov GRZS. Zaradi zahtevnih razmer so bile v nadaljevanju aktivirane tudi postaje GRS Jesenice in GRS Radovljica, so še poudarili.

Razmere na terenu so trenutno zelo zahtevne: dež, sneg in povečana možnost proženja snežnih plazov dodatno otežujejo delo reševalcev. Vremenske razmere reševanja s helikopterjem ne dopuščajo, so pojasnili reševalci.

Slovenijo je v zgodnjih jutranjih urah dosegla izrazita hladna fronta, v gorah je zapadlo več snega.