Pod Triglavom našli mrtvega Američana, okoliščine kažejo na padec v globino

Pogrešanega 33-letnega Američana, ki se je svojcem nazadnje oglasil v ponedeljek zjutraj, ko naj bi se odpravil na Triglav, so v iskalni akciji danes ponoči našli mrtvega pod potjo med planino Uskovnico in Toscem. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo in padec pohodnika v globino, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je bil 33-letnik nastanjen v eni izmed koč na območju Bohinja, v ponedeljek okoli 7. ure pa se je odpravil proti Triglavu.

V večerni iskalni akciji so poleg policistov sodelovali tudi gorski reševalci Gorske reševalne službe Bohinj. Z dobro koordinacijo aktivnosti iskanja pogrešanega med policisti, gorskimi reševalci in svojci so danes ponoči nekaj minut čez eno uro reševalci našli truplo pogrešanega pod potjo med planino Uskovnico in Toscem.

Na kraju je policist gorske policijske enote opravil ogled. Policisti bodo po vseh zbranih obvestilih o dogodku obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo, so še sporočili.

To je že drugi državljan ZDA v zadnjem času, za katerega je bila usodna pot na Triglav. Oktobra letos je na poti čez Plamenice zdrsnil in umrl 21-letni Američan.