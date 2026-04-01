Pod vplivom alkohola naj bi povzročil bratovo smrt

Obtoženec pravi, da je bila nesreča posledica zunanjega dejavnika, ki ga kljub previdnosti ni mogel preprečiti

Oktobra bo minilo natanko deset let od tragedije, ki je v družino Marinč iz Petkovca v občini Logatec zarezala globoke rane. Za takrat 59-letnega Matevža Marinča­ je bila usodna huda prometna nesreča, ki jo je po prepričanju tožilstva povzročil njegov, danes 67-letni brat Vojko Marinč. Ta nesrečo obžaluje, a meni, da je šlo za nesrečen splet okoliščin. »V krajevni skupnosti smo neštetokrat opozorili, da je treba tukaj narediti ograjo, pa nič. Očitno se mora zgoditi tragedija, da se kaj spremeni,« nam je dan po nesreči, stoječ na ovinkasti cesti, ki se vije nad strmimi travniki, le nekaj metrov pred obcestno tablo, ki naznanja kraj Zaplana, razlagal Frančišek Jazbar, član PGD Zaplana. Spominjal se je, kako je pred leti le nekaj metrov pred krajem nesreče zletel s ceste traktor s ...