Pod vplivom drog z otrokoma v avtu povzročil prometno nesrečo

Na glavni cesti Koper-Bertoki se je dopoldne pred izvozom za Bertoke zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri vozila, poškodovanih pa je pet oseb. Povzročitelj je vozil pod vplivom drog, v vozilu z njim sta bila dva otroka, ki sta se lažje poškodovala, povzročitelj pa huje, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Policisti so ugotovili, da je prometno nesrečo okoli 11. ure povzročil 40-letni voznik osebnega avtomobila iz Kopra. Na levem prometnem pasu glavne ceste Koper proti Bertokom izvajajo vzdrževalna dela, v ta namen je pred zaporo postavljena ustrezna prometna signalizacija z omejitvijo hitrosti in obvestilno tablo za dela na cesti, so pojasnili na policiji.

Povzročitelj je peljal po levem prometnem pasu proti Ljubljani in brez zaviranja trčil v stoječe vozilo pred seboj. Tega je po trčenju odbilo v vozilo pred njim. Pri trčenju se je povzročitelj huje poškodoval, prav tako sta bila lažje poškodovana tudi dva otroka v njegovem vozilu, stara osem in šest let.

Drugo vozilo je peljal 60-letni voznik iz okolice Kopra. V vozilu sta bila poškodovana voznik in njegova pet let mlajša sopotnica. Tretje vozilo je upravljal 42-letni voznik iz Hrvatinov, ki ni poškodovan. Pri povzročitelju je bil hitri test pozitiven na prepovedane droge, odredili so strokovni pregled.

Policija obravnava sum storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Cesta je bila zaprta do 12.30.