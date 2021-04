Pogorel je Dom na Osankarici

Na Osankarici v bližini Slovenske Bistrice je nekaj po 20. uri zagorelo, so za STA povedali na Policijski upravi Maribor. Po poročanju portala Bistričan.si naj bi zagorel Dom na Osankarici, požar pa naj bi se razširil tudi na gozd. Aktiviranih je 120 gasilcev enot, še poroča portal. Dom na Osankarici naj bi pogorel v celoti, gasilci pše vedno rešujejo muzejski del in gozd.Več informacij bo predvidoma znanih zjutraj, so pojasnili na policiji.To je že druga zgorela planinska koča letos, konec februarja je namreč zgorela priljubljena Mozirska koča na Golteh.