Pograbil je motiko in zamahnil nad prijateljem

Ko so pred slabim letom iz solkanskega pripora na novogoriško okrožno sodišče pripeljali domačina Marka Pižeto, mu je zaradi spora, ki se je sprevrgel v obračun, grozilo celo od pet do 15 let zapora. Ker je z motiko po glavi udaril prijatelja, so ga namreč preganjali zaradi poskusa uboja. A je tožilstvo nato precej omililo obtožbo.

»Nisem storil kaznivega dejanja, ki mi ga očita tožilstvo. Nikoli nisem nikogar poskušal ubiti ali mu streči po življenju,« je obtoženi takrat odločno odgovoril na vprašanje, ali krivdo prizna. In med sojenjem so se torej tudi tožilci omehčali. Zdaj tako velja, da ni zagrešil poskusa uboja, kriv je le lahke telesne poškodbe.