Emma Ban. FOTO: PU Ljubljana

Policija naproša vse, ki bi imeli koristne informacije o pogrešani osebi, da to sporočijo na Policijsko postajo Ljubljana Šiška na št. (01) 583 37 00 ali številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Svojci od včeraj popoldne pogrešajo 16-letno Emmo Ban iz Ljubljane. Emma je visoka 165 centimetrov, srednje postave, ima temnorjave daljše lase do sredine hrbta in zeleno-rjave oči.Oblečena je v modre kavbojke, bundo olivno zelene barve, obuta v rumeno-bele superge, so sporočili z ljubljanske policijske postaje.