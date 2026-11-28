Pogrešajo 54-letno Matejko Banko iz Domžal, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana. Visoka je okoli 160 centimetrov, suhe postave, brez prednjega zoba. Nosi korekcijska očala. Njeno zdravstveno stanje je lahko ogroženo, so sporočili. Javnost prosijo za pomoč pri iskanju.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani, jo opazili ali videli njeno vozilo, policija prosi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali policijsko postajo Domžale na telefonsko številko 01 724 65 80. Pokličejo lahko tudi na interventno številko 113 ali anonimno telefonsko številko 080 1200.