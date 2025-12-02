Pogrešajo 77-letnika

Policisti Policijske postaje Ruše iščejo 77-letnega Jakoba Planinšiča iz Lovrenca na Pohorju. Nazadnje so ga videli v nedeljo, 30. novembra 2025, ob 19.30 v Lovrencu na Pohorju. Visok je 160 centimetrov, težak od 60 do 70 kilogramov, sivih kratkih las in sivih brkov. Oblečen je bil v rjavo jakno in modre kavbojke, na glavi je imel sivo debelejšo kapo, obut pa je bil v črne natikače. Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.