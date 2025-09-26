Pogrešajo deklici iz Škofje Loke

Na območju Škofje Loke sta pogrešani 15-letna Klara Prevc in 9-letna Maša Dervišević. Dekleti sta iz Škofje Loke, nazadnje so ju skupaj videli včeraj okoli 20.50 na glavni avtobusni postaji v Ljubljani, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Klara Prevc je visoka okoli 165 centimetrov, ima suho postavo in črne skodrane lase. Oblečena je bila v črne hlače in oranžen pulover ter obuta v sive čevlje.

Maša Dervišević je visoka okoli 140 centimetrov. Ima srednjo postavo in dolge svetle lase. Oblečena je bila v črne pajkice z roza črto ob strani in jakno v odtenku mint oziroma modro-zelene barve z vzorcem belih kapljic.

Kljub ukrepom dekleti še niso našli, zato oblasti naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o njiju, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Škofja Loka (telefon 04/502 37 00), pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.