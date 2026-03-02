Pogrešajo mladoletnega Matea iz Škofje Loke; policisti prosijo za pomoč

Policisti Policijske postaje Ljubljana Šiška so bili v nedeljo obveščeni, da svojci pogrešajo mladoletnega Matea Subašića iz Škofje Loke. Mateo je visok okoli 180 centimetrov, je srednje postave, svetlo rjavih las in svetlih oči, oblečen je v črne športne hlače, črno majico in črno bundo, obut je v športne čevlje. Nazadnje so ga videli včeraj na območju Mednega.

Ker ga z doslej izvedenimi ukrepi še niso našli, policisti pozivajo javnost za informacije. Vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali PP Ljubljana Šiška na telefonsko številko 01/ 583 37 00 ali pokličejo na interventno številko 113 oziroma anonimni telefon 080 1200.