Pogrešajo trinajstletnico, nazadnje so jo videli v centru Ljubljane

Policisti Policijske uprave Ljubljana Center so sporočili, da pogrešajo 13-letno Violeto Delija iz Ljubljane.

Dekle je visoko okoli 165 cm, vitke postave, dolgih temnih rjavih las in rjavih oči, oblečena je v sivo trenerko, majico in športne copate. Nazadnje so jo danes videli na območju centra Ljubljane. Kot dodajajo, gre za osebo, ki potrebuje pomoč oziroma zdravstveno oskrbo.

Ker je z do sedaj izvedenimi ukrepi niso našli, vse, ki bi karkoli vedeli o njej, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali na Policijsko postajo Ljubljana Center na (01) 475 06 00. Oziroma pokličejo interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.