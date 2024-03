Pogrešan 11-letni Aldin Mutapčić iz Puštala pri Škofji Loki

Svojci pogrešajo 11-letnega Aldina Mutapčića iz Puštala pri Škofji Loki. Nazadnje so ga videli danes okoli 7.20 na območju Škofje Loke. Po zadnjih informacijah policije se je okoli 10. ure nahajal v okolici Trga republike v Ljubljani, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Kot so zapisali, je pogrešani otrok visok okoli 150 centimetrov, močnejše postave in ima krajše kostanjeve lase. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v črno jakno z belimi rokavi, črno trenirko in obut v rjave čevlje.

Policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem otroku, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali policijsko postajo Škofja Loka na 04/ 502 37 00, pokličejo na številko 113 oz. anonimni telefon 080 1200.