Pogrešana 14-letnica

Svojci od 5. 11. pogrešajo 14-letno Tjašo Šinko z območja Brežic. V noči na 5. 11. je iz kraja Perišče odšla neznano kam, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Tjaša Šinko je visoka med 160 in 165 centimetri, je vitke postave in ima daljše lase rjave barve. Najverjetneje je oblečena v temno modro jopico in obuta v črne športne copate. Pri sebi ima nahrbtnik črne barve.

Policisti je kljub izvajanju aktivnosti za izsleditev še niso našli, zato prosimo vse, ki bi pogrešano opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, da o tem obvestijo policiste na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.