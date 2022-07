Pogrešana francoska mladoletnika nepoškodovana našli v Avstriji

Policijska uprava Kranj je od avstrijskih varnostnih organov prejela obvestilo, da so pogrešani osebi, ki so ju od četrtka popoldne iskali na širšem območju Karavank, našli v Avstriji. Sta nepoškodovani in zdravi, so sporočili s kranjske policijske uprave.

16-letno Francozinjo in 17-letnega Francoza so pogrešili, ko sta se v četrtek na območju Mlince proti Dovški babi ločila od preostalih pohodnikov. Policija je sprožila iskalno akcijo in v sodelovanju z gorskimi reševalci iz Mojstrane in vodniki reševalnih psov pregledala območje Karavank nad naseljema Belca in Dovje, pomagali so si tudi z brezpilotnim letalnikom.

Danes so iskalne aktivnosti izvajali na območjih policijskih postaj Kranjska Gora, Jesenice in Bled, kjer so policisti preverjali pridobljene informacije o gibanju pogrešanih oseb. Na območju Karavank so iskalno akcijo izvajali tudi avstrijski varnostni organi, njihovi gasilci in gorski reševalci.