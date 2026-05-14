Pogrešana je 17-letna Emela Bunić

Policiste policijske postaje Kranj so v četrtek nekaj pred tretjo popoldne obvestili, da je pogrešana Emela Bunić, stara 17 let, iz Mlake pri Kranju.

Nazadnje je bila videna v četrtek okoli 13.50, v bližini Biotehničnega centra v Naklem. Visoka je okoli 165 cm, suhe postave, daljših temnih las, ki segajo preko ramen.

Oblečena je bila v modre jeans hlače, pulover vojaško zelene barve, obuta pa v Nike superge. S seboj je imela tudi nahrbnik črne barve.

Policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, naj pokličejo na najbližjo policijsko postajo ali policijsko postajo Kranj na (04) 233 64 00, na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.