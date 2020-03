Pogrešana je štirinajstletnica iz Šoštanja

Od včeraj pogrešajo štirinajstletno Majo Pintarič iz Šoštanja, so sporočili s Policijske uprave Celje. Od doma je odšla okoli 14. ure.



Visoka je okoli 176 cm, vitka in ima kostanjevo rjave lase, ki segajo čez ramena. Nosi črna očala. Ko je odšla od doma, je bila oblečena v rožnato majico, kratko vijolično-modro bundo s kapuco in hlače. Obuta je bila v bele športne copate s črnimi črtami znamke Adidas. S seboj ima črn nahrbtnik s sliko Mikija Miške.



Policija vse, ki so jo opazili, prosi, da pokličejo na telefonsko številko Policijske postaje Velenje 03/ 898 61 00, na telefonsko številko 113 ali na anonimno številko Policije 080 12 00.