Pogrešana je trinajstletnica iz Kranja

Od včeraj, 29. avgusta, je pogrešana 13-letna Lana Burić iz Kranja. Z doma je odšla okoli 17. ure. Uro kasneje je bila v centru Kranja videna z neznanim fantom. Domnevno je imel brado, sivo majico in črne hlače.



Pogrešana je visoka okoli 175 cm, ima vitko postavo in daljše črne lase. Oblečena naj bi bila v črna oblačila in obuta v bele športne čevlje. Obstaja možnost, da je bila ponoči v Ljubljani.



Policisti tiste, ki imajo informacije o njej, prosijo, da jih sporočijo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.