Pogrešana mladoletna deklica Lejla

Na območju ljubljanskih Most pogrešajo mladoletno deklico Lejlo Jusić. Visoka je okoli 160 centimetrov, je suhe postave in ima rjave oči. Oblečena je v črne široke hlače, na glavi pa ima črno ruto.

Deklico so zadnjič videli zjutraj v torek, 30. septembra 2025, ko naj bi odšla v šolo, a je tam ni bilo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Vse, ki imajo o pogrešani osebi kakršnekoli informacije, naprošajo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Moste na 01/ 586 76 00, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.