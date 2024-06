Pogrešana mladoletna Justina Dobre

Policisti Policijske postaje (PU) Ljubljana Šiška so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 16-letno Justino Dobre iz Ljubljane.

Justina Dobre FOTO: PU Ljubljana

»Justina je visoka okoli 170 centimetrov, suhe postave, dolgih rjavih skodranih las in rjavih oči. Nosi jeans hlače in jakno, obuta je v črne čevlje. Obstaja možnost, da se nahaja na območju Ljubljane,« so zapisali v obvestilu za javnost.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo, Policijsko postajo Ljubljana Šiška na 01/ 583 37 00 ali pa pokličejo na interventno številko 113 oziroma anonimni telefon 080 1200.