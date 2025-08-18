Pogrešana mladoletna Neja Jurkas

Svojci pogrešajo mladoletno Nejo Jurkas iz Ljubljane, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave. Pogrešana je visoka okoli 170 centimetrov, suhe postave, ima dolge gladke temne lase in rjave oči. Oblečena je v rjavo-roza črtast pulover, obuta v bele športne čevlje, pri sebi ima manjši svetlomoder nahrbtnik.

Neja Jurkas. FOTO: PU Ljubljana

Nazadnje so jo videli včeraj zvečer v Bohinjski Bistrici, od koder naj bi z avtobusom odšla v Ljubljano, vendar se ni vrnila domov.

Vse, ki karkoli vedo o pogrešani, prosijo, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali policijsko postajo Ljubljana Bežigrad.