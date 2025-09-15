Pogrešane 84-letne Antonije še niso našli

Že od prejšnjega ponedeljka, torej teden dni gorski reševalci iščejo gospo Antonijo Uršulo Klopčič iz Britofa, 84-letno pohodnico, ki je bila v ponedeljek na Kredarici, kjer je med drugim potekala sveta maša ob prazniku Marijinega rojstva.

Kot je GRS Bohinj sporočil na facebooku v soboto, so se v petek ponovno odpravili v osrčje Triglava, še enkrat so preiskali območje Konjskega sedla proti Vodnikovemu domu, Velo polje in pot proti Vojam, pa tudi poti okoli Tosca in skozi Čiprje proti Uskovnici, področje med Draškima vrhovoma, Srenjski preval, Kačji rob in Zlate vode – torej kraje, ki jih je pogrešana zelo rada obiskovala.

Žal je bilo iskanje neuspešno, prav tako niso bili uspešni kolegi skupaj s policisti gorske enote v dolini Krme. Kot so zapisali, upajo, da se bo v kratkem pojavila oprijemljiva informacija, ki bo pomagala pri iskanju. Ljudi so pozvali, da če imajo kakršne koli informacije v zvezi z gospo Antonijo, če so jo morda v ponedeljek opazili na njeni poti s Kredarice ali drugod, naj to sporočijo na 112.

Policija je že v torek objavila več podrobnosti v zvezi s pogrešano gospo.

Pogrešana je visoka okoli 165 centimetrov in srednje postave, ima kratke sive lase. Oblečena je bila v svetlo zelene hlače do kolen (pumparice), rdeče-modro karirasto srajco, čez je imela oblečeno bež bluzo, obute pa je imela rdeče visoke nogavice in pohodne čevlje. Kot je navedla policija, je nosila še zelen safari klobuk in temno moder nahrbtnik, v katerem so bila dodatna oblačila in najverjetneje nekaj hrane in pijače. S seboj je imela tudi pohodne palice.

Pogrešana je včeraj zjutraj skupaj s svojimi bližnjimi odšla iz Krme proti Triglavu. Po doslej znanih podatkih se je na Kredarici menda udeležila svete maše in nato okoli desete ure odšla s Kredarice nazaj proti Krmi. Ker se svojci popoldne v Krmi niso dobili z njo, so zaprosili za pomoč. Pohodnica je sicer v dobri kondiciji. Pot pozna in je izkušena planinka. Telefona nima s seboj, je zapisala policija.

Helikopter Letalske policijske enote je že v torek pregledal območje in na Kredarico prepeljal gorske reševalce GRS Mojstrana, nato so sledile aktivnosti za izsleditev pogrešane na območju Triglava.