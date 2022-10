Pogrešanega 59-letnega planinca našli mrtvega

Pripadniki bohinjske gorske reševalne službe so na težko dostopnem terenu odkrili truplo slovenskega planinca, ki je že v soboto zjutraj odšel v planine na območju Uskovnice in se do ponedeljka ni vrnil domov. Pogrešanega 59-letnika so našli mrtvega v grapi, od koder so ga danes dvignili z vrvno tehniko.

Pripadniki gorske policijske enote so prav tako danes dopoldne opravili ogled kraja dogodka in ugotovili, da je planinec po vsej verjetnosti zdrsnil s poti po pobočju in padel v strmo grapo. Bil je sam, tuja krivda je izključena, so sporočili s Policijske uprave Kranj.