Pogrešanega Danijela Božića našli mrtvega

Pogrešana oseba Danijel Božić. FOTO: PU Ljubljana

Kriminalisti in policisti so sinoči v okolici Kranja našli pogrešanega 35-letnegamrtvega. »Potrjeno je, da je umrl zaradi nasilnega dejanja,« je sporočila, predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi (PU) Koper.Danijel je izginil po pretepu 15. novembra v Ankaranu, ko so policisti obravnavali kaznivi dejanji nasilništva ter nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva, ki sta ju osumljena slovenski in črnogorski državljan, oba stara 29 let.29-letna napadalca sta pretepla državljana Slovenije ter ga pri tem lažje ranila. Kot smo poročali , je bila pri napadu uporabljena pištola, s katero je eden od storilcev udarjal Ljubljančana v glavo. Pretepenega so odpeljali v bolnišnico ter kasneje odpustili v domačo oskrbo. Policisti PU Koper so oba osumljena prijeli neposredno na kraju napada, nadaljnjo obravnavo pa so prevzeli koprski kriminalisti.Kot je po današnji novinarski konferenci sporočila predstavnica koprske policije, je bilo pri preiskavi ugotovljeno, da je napadenega oz. pretepenega Ljubljančana na kraj v Ankaranu pripeljal 35-letni Ljubljančan s svojim vozilom, kjer je vozilo zapustil in odšel neznano kam. Kljub intenzivnemu preverjanju slednji ni bil izsleden nikjer, ugotovljeno pa je bilo, da je v parkiranem vozilu pustil svoje osebne dokumente in telefon.Po naših podatkih sta se v priporu zaradi pretepa znašlaiz okolice Ljubljane in Črnogorec, pretepla pa sta Ljubljančana, ki je v preteklosti tudi sam že polnil strani črne kronike. Tega naj bi na Obalo pripeljal prav njegov prijatelj Danijel Božić, ki se je torej kmalu zatem znašel na seznamu pogrešanih. Kot so ugotovili v nadaljevanju preiskave, obstajajo razlogi za sum, da bi Danijel Božić lahko bil proti svoji volji odpeljan iz Ankarana na območje Kranja. Po obsežnih aktivnostih pregleda območja v okolici Kranja, v katerih je skupno sodelovalo preko 200 slovenskih policistov in kriminalistov, so pripadniki Posebne policijske enote našli moško truplo, ki je po oblačilih ustrezalo pogrešanemu. Danes so potrdili, da gre dejansko za truplo pogrešanega Danijela.Koprski kriminalisti, v sodelovanju z Generalno policijsko Upravo in drugimi Policijskimi upravami v Sloveniji, nadaljujejo z intenzivno preiskavo obravnavanih kaznivih dejanj nasilništva, nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva, ugrabitve in umora.Tešanović je bil sicer pred nekaj leti obsojen na šest let zapora kot član združbe, ki je skozi Slovenijo tihotapila 20 kilogramov kokaina. O njem se je pisalo tudi leta 2006, ko naj bi pred ljubljanskim lokalom Aladin streljal v tri ljudi in jih ranil, vendar preiskovalcem kaznivih dejanj ni uspelo zbrati dokazov proti njemu.