Pogrešanega kolesarja našli mrtvega

Policija je vse od petega julija iskala 72-letnega državljana Češke. V sredo, 12. julija, ga je občan našel mrtvega ob potoku v bližini naselja Brezno na območju policijske postaje Radlje ob Dravi. Po doslej zbranih informacijah mu je zdrsnilo na poti do gozdnega potoka.

V bližini so našli njegovo kolo in več drugih njegovih stvari. Vzrok smrti bo znan po opravljeni obdukciji. Tujo krivdo za Čehovo smrt so policisti izključili, so sporočili s Policijske uprave Maribor.