Pogrešanega našli mrtvega v Soči

V reki Soči pri jezu male hidroelektrarne Ajba so v soboto našli mrtvega 69-letnika, ki so ga svojci pogrešali od petka. Policija je ugotovila, da je moški padel po strmi brežini v reko. Po dosedanjih ugotovitvah je umrl zaradi utopitve, tuja krivda pa je izključena, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Policisti so v soboto prejeli prijavo o pogrešanem 69-letnem moškem na območju občine Kanal ob Soči. Svojci so ga pogrešali od petka zvečer in so ga tudi sami iskali. Njegovo osebno vozilo so našli na robu parkirne površine pri jezu hidroelektrarne Ajba v bližini naselja Kanal.

Policisti so ugotovili, da se je pogrešani v petek pozno popoldne ustavil ob koncu kovinske ograje, ki poteka po bregu reke Soče in kasneje padel po brežini v reko.

V soboto je stekla iskalna akcija, v kateri so poleg policistov sodelovali tudi gasilci potapljači Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica, potapljači Društva za podvodne dejavnosti Tolmin in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kanal. V iskalni akciji je skupno sodelovalo 23 ljudi.

Potapljači so pod vodo v reki Soči na rešetkah jezu našli moškega, ki ni kazal znakov življenja, in ga potegnili iz vode. Mrliški oglednik je na kraju potrdil njegovo smrt in ni ugotovil sumljivih okoliščin. Odredil je sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino, s katero bodo ugotavljali natančen vzrok smrti.

Glede na doslej zbrane ugotovitve smrti zaradi utopitve je tuja krivda izključena. Policija je obvestila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožno državno tožilko v Novi Gorici.