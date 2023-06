Pogrešani 12-letni Aida Ivana Lapuh in Larisa Kuprivec

Svojci pogrešajo dve mladi dekleti, 12-letno Aido Ivano Lapuh in Lariso Kuprivec. Obe sta suhe postave in srednje rasti. Nazadnje so ju videli skupaj danes zjutraj na območju Bežigrada, zato je mogoče, da se mladostnici nahajata skupaj, so sporočili iz Policijske postaje Ljubljana Bežigrad.

Aida Ivana Lapuh je visoka okoli 160 centimetrov in je suhe postave. Ima svetlo rjave lase, ki ji segajo čez ramena, v ušesih pa ima zlate uhane. Kako je oblečena ni znano, lahko da ima pri sebi kovček temno vijolične barve s krogi svetlo vijoličnih barv.

Larisa Kuprivec je visoka 152 centimetrov in je prav tako suhe postave. Ima svetle lase, malenkost čez ramena, oblečena pa je v črn širok pulover, modre jeans hlače in sive superge znamke Adidas. Lahko da ima pri sebi manjši črn nahrbtnik in večji pohodni nahrbtnik črno-sive barve.

Ker mladostnic z doslej izvedenimi ukrepi niso našli, policisti naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanih, to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Bežigrad na 01 589 60 00 oz. pokličejo na številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.