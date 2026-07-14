Pohodnico napadel kozorog, padla je 20 metrov po pobočju

Na zaključnem delu poti na nadmorski višini približno 2.900 metrov pod vrhom Torrione d'Albiolo je v pohodnico silovito trčil alpski kozorog. Šestindvajsetletnica iz Bergama je zaradi trka zdrsnila približno dvajset metrov po pobočju, poroča Ansa.

Pohodnica je utrpela poškodbe trebuha in gležnja, potem ko je kozorog nenadoma pritekel iz jame ob poti. Po incidentu, ki se je zgodil v nedeljo popoldne, je na pomoč poklical njen 21-letni sopotnik.

Center za obveščanje je nemudoma aktiviral člane Gorske reševalne službe iz Vermiglija. Trije reševalci in zdravstvena ekipa so hitro dosegli poškodovano pohodnico. S helikopterjem so jo prepeljali v bolnišnico v Clesu, kjer so jo sprejeli na nadaljnje preglede in zdravljenje.

Njenega spremljevalca so reševalci pospremili do prelaza Tonale, kjer je bil parkiran njun avtomobil, od tam pa se je sam odpravil domov. Reševalna akcija se je končala okoli 14.30.