Poklical policijo zaradi ugrabitve, obsojen je bil tudi sam

Ko človek pokliče policijo in prijavi lastno ugrabitev, praviloma računa na vlogo žrtve, ne na to, da bo nekaj dni pozneje sam sedel na zatožno klop – toda ta teden je postalo jasno, da je za Danijela Gergarja iz ormoškega konca zgodba dobila drugačen epilog. Srbsko vrhovno sodišče je potrdilo štiriletno zaporno kazen, pri čemer se mu čas od aretacije decembra 2022 že šteje v prestajanje kazni, kar daje primeru dodaten pridih nenavadne ironije.

V ozadju je kriminalna mreža v okolici Niša, 2,3 kilograma konoplje in 1,6 kilograma amfetamina ter razmerja med lokalnimi preprodajalci drog, ki razkrivajo, kako hitro se lahko »poslovni načrti« z uvozom rabljenih avtomobilov prelevijo v mamilarski posel. Članek natančno razgrne, kako je iz prijave ugrabitve nastala obtožnica proti prijavitelju, kakšne vloge so odigrali srbski sodni organi in kaj takšna sodba pomeni za druge Slovence, ki se v zadnjih dneh znajdejo v podobnih zgodbah.