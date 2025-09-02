Pokončal psa in vietnamskega prašiča

V nadaljevanju preberite:

»Priznam, da sem ustrelil psa, ne priznam pa, da sem ubil vietnamskega prašiča,« je zatrdil 65-letni Jože Kokalj iz Loke pri Zidanem Mostu, ki so mu na brežiškem sodišču sodili zaradi dveh kaznivih dejanj mučenja živali in krive ovadbe.

A dokazni postopek je po ugotovitvah okrajne sodnice Danijele Knez Molan potrdil stališče tožilstva, da je dvignil roko nad obe živali. Obsojen je na leto dni zapora s preizkusno dobo treh let.

Dogajalo se je v času, ko se je ločeval od zdaj že nekdanje partnerice. Njuno razmerje je bilo proti koncu burno, zaradi groženj, žalitev in poniževanj je morala večkrat posredovati policija, tudi ob Kokaljevem klicu, da naj bi Vesna K. pokončala prašiča.