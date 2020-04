Policija bo konec tedna preverjala upoštevanje prepovedi gibanja in zbiranja

Policija na vprašanja glede odloka odgovarja:



- na telefonski številki (01) 514 70 01, vsak dan, tudi ob sobotah in nedeljah, med 7. in 19. uro



- preko e-maila: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

S ponedeljkom, 30. marca 2020, je začel veljati vladni odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah ter prepovedi gibanja izven občin. Policija napoveduje, da bo od petka do nedelje poostrila nadzor in preverjala upoštevanje vladnega odloka.Na avtomobilskih cestah bo nadzor potekal prometa potekal s pomočjo prometne signalizacije. Policisti bodo nato opravili nadzor na počivališčih ali kontrolnih točkah. Pri tem opozarjamo, da bo promet preusmerjan samo s pomočjo prometne signalizacije na portalih, torej brez fizične zapore prometa.Nadzor bo potekal tudi na drugih državnih in lokalnih cestah. Nadzirani bodo predvsem dostopi do priljubljenih turističnih točk, kjer policija pričakuje večje število ljudi, ki bodo kršili vladni odlok. Policija državljane ponovno poziva, naj kljub sončnemu vremenu ostanejo doma, zaradi sebe in zaradi drugih.