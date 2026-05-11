Ukradel e-skiro in zbil policista

Na območju Slovenskih Konjic je mladoletnik v nedeljo najprej ukradel e-skiro, zatem pa še namerno trčil v policista, ki ga je poskušal pravilno ustaviti. Policist je v trčenju utrpel hude poškodbe, zato so ga odpeljali v UKC Maribor, mladoletni povzročitelj pa se je pri padcu lažje poškodoval, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Občan je v nedeljo obvestil policijo, da se je na območju Policijske postaje Slovenske Konjice dobil s fantom, ki se je zanimal za nakup njegovega e-skiroja. Ker ga je želel pred nakupom preizkusiti, mu je občan dovolil testno vožnjo. A se je fant z e-skirojem odpeljal in se ni vrnil na dogovorjeno mesto.

Policista Policijske postaje Slovenske Konjice sta okoli 18. ure na parkirišču na zreškem območju opazila fanta, ki se je pripeljal z e-skirojem in je ustrezal opisu. Ko je fant opazil policista, je močno pospešil hitrost in namerno trčil v policista, ki ga je poskušal pravilno ustaviti. Pri tem sta oba padla po tleh. Po padcu je skušal pobegniti, vendar mu je policist beg preprečil.

Policista so po trčenju zaradi hudih poškodb odpeljali v UKC Maribor, kjer je ostal na zdravljenju, mladoletni povzročitelj se je pri padcu lažje poškodoval. Policisti zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi in hude telesne poškodbe, prav tako še preverjajo vse okoliščine glede tatvine e-skiroja.