Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da so prijeli osumljenca vloma v stanovanjsko hišo na Viču, zdaj pa iščejo lastnike zaseženega nakita.

O vlomu v stanovanjsko hišo na Viču v Ljubljani je policijo okoli 10.30 obvestila občanka. Po doslej znanih podatkih je osumljenec skozi okno vlomil v hišo in pregledal njeno notranjost.

Na kraj so takoj napotili več policijskih patrulj, ki so kmalu po dogodku izsledile in prijele osumljenca, ki je s kraja dejanja bežal. 52-letnemu državljanu Hrvaške so policisti odvzeli prostost in odredili pridržanje. Pri njem so našli tudi vlomilsko orodje.

Policisti so osumljencu zasegli tudi nakit, katerega izvor ni znan. Ker obstaja možnost, da je nakit iz drugih kaznivih dejanj, policija poziva ljudi, da če na priloženih fotografijah prepoznajo lastnino, naj o tem obvestijo policijo.

Oškodovanci oziroma vsi, ki bi imeli kakršne koli informacije o izvoru zaseženega nakita, lahko pokličejo Policijsko postajo Ljubljana Vič na telefonsko številko 01/ 470 09 60, se osebno zglasijo na policijski postaji na Tbilisijski ulici 65 v Ljubljani ali pokličejo na interventno številko policije 113.

FOTO: PU Ljubljana

Policisti sicer nadaljujejo zbiranje obvestil in preverjanje vseh okoliščin kaznivega dejanja ter morebitno povezanost osumljenca z drugimi podobnimi kaznivimi dejanji. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Ob tej priložnosti so se zahvalili občanki, ki je kot soseda opazila sumljivo dogajanje in o tem nemudoma obvestila policijo. Prav njena pozornost in pravočasno obvestilo sta prispevala k hitremu odzivu policistov in prijetju osumljenca. Občane tudi v prihodnje pozivajo, naj bodo pozorni na sumljive osebe in okoliščine v svojem okolju ter o njih obvestijo policijo. S pravočasnim obveščanjem lahko pomembno prispevajo k preprečevanju in preiskovanju kaznivih dejanj ter večji varnosti v lokalnem okolju, so še zapisali s policije.