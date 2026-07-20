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    Črna kronika

    Policija išče nevarnega storilca kaznivega dejanja, osumljen je umora

    Osumljenec je 39-letni državljan BiH, na območju Vuhreda je domnevno ubil človeka. Policija opozarja vse, naj z njim ne navezujejo stika in pokličejo na 113.
    Danes ponoči so policisti na območju Vuhreda v občini Radlje ob Dravi obravnavali umor; osumljenec je še vedno na begu. Fotografija je simbolična. FOTO: arhiv Dela
    Galerija
    Danes ponoči so policisti na območju Vuhreda v občini Radlje ob Dravi obravnavali umor; osumljenec je še vedno na begu. Fotografija je simbolična. FOTO: arhiv Dela
    R. I.
    20. 7. 2026 | 07:06
    20. 7. 2026 | 07:33
    1:12
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    Danes ponoči so policisti na območju Vuhreda v občini Radlje ob Dravi obravnavali umor, katerega je osumljen 39-letni državljan Bosne in Hercegovine. Po dejanju je osumljeni pobegnil in je še vedno na begu, so sporočili s Policijske uprave Celje. 

    Osumljenec je visok okoli dva metra. Oblečen je v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi, obut pa je v črne čevlje. Policija opozarja vse, naj z njim ne navezujejo stika in naj takoj pokličejo na 113. FOTO: PU Celje
    Osumljenec je visok okoli dva metra. Oblečen je v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi, obut pa je v črne čevlje. Policija opozarja vse, naj z njim ne navezujejo stika in naj takoj pokličejo na 113. FOTO: PU Celje

    Osumljeni je visok okoli dva metra, oblečen je v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi ter obut v črne čevlje.

    Policija poudarja, da gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato opozarja vse, naj ob morebitnem srečanju z njim ne poskušajo vzpostaviti kontakta. Umaknejo naj se na varno in takoj pokličejo na telefonsko številko 113, so še sporočili s PU Celje.

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