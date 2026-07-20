Policija išče nevarnega storilca kaznivega dejanja, osumljen je umora

Danes ponoči so policisti na območju Vuhreda v občini Radlje ob Dravi obravnavali umor, katerega je osumljen 39-letni državljan Bosne in Hercegovine. Po dejanju je osumljeni pobegnil in je še vedno na begu, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Osumljenec je visok okoli dva metra. Oblečen je v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi, obut pa je v črne čevlje. Policija opozarja vse, naj z njim ne navezujejo stika in naj takoj pokličejo na 113. FOTO: PU Celje

Osumljeni je visok okoli dva metra, oblečen je v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi ter obut v črne čevlje.

Policija poudarja, da gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato opozarja vse, naj ob morebitnem srečanju z njim ne poskušajo vzpostaviti kontakta. Umaknejo naj se na varno in takoj pokličejo na telefonsko številko 113, so še sporočili s PU Celje.