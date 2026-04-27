Policija išče objestnega voznika iz Kranja

V Kranju na območju Gornjesavske in Stare ceste ter na klancu proti Zlatemu Polju je minuli četrtek zgodaj zjutraj voznik sivega avtomobila Opel Corsa z vožnjo ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti zoper voznika že vodijo postopek, za razjasnitev okoliščin pa vpletene v dogajanje pozivajo k informacijam.

Kranjski policisti so bili tako 23. aprila okoli 5.50 ure zjutraj obveščeni, da je voznik s sivo Opel Corso s kranjskega registracijskega območja z vožnjo ogrožal druge udeležence v cestnem prometu.

Po do zdaj zbranih podatkih je voznik pripeljal po Gorenjesavski cesti do krožišča in v njem ogrožal druge voznike, saj je skozi njega zapeljal nepravilno. Nato je po Savski cesti nadaljeval proti Zlatem Polju in med vožnjo po klancu navzgor z objestno vožnjo ter prehitevanjem ogrožal ostale udeležence v prometu, predvsem voznike, ki so pravilno vozili iz nasprotne smeri. Ti naj bi morali glede na pričevanja zavirati in se umikati skrajno desno, da so preprečili trčenje.

Policisti zoper voznika vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.

Zaradi razjasnitve vseh okoliščin pa na kranjski policijski upravi voznike, ki so bili zaradi dejanj voznika ogroženi, ter morebitne priče ali očividce pozivajo, da se oglasijo ali pokličejo na policijsko postajo Kranj oz. pokličejo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.