Policija išče priče nevarnega driftanja športnih avtomobilov

Postaja prometne policije Maribor zbira obvestila o nevarnih vožnjah skupine športnih avtomobilov višjega cenovnega razreda. Vozila so v soboto, po doslej zbranih podatkih vozila od Jurovskega Dola prek Malne, Jakobskega Dola in Pesniškega Dvora proti Vosku.

Vozniki naj bi v popoldanskem času predvsem na območju križišč sunkovito speljevali in zavirali. Pri tem naj bi namerno povzročali izgubo oprijema, vrtenje koles v prazno in bočno drsenje vozil oziroma tako imenovano driftanje. Izpod pnevmatik naj bi se tudi kadilo.

Po navedbah policije so bili v skupini dva črna audija R8, črn in rdeč BMW ter siv volkswagen golf. Policija v pozivu ne navaja registrskih oznak, identitete voznikov ali podatkov o morebitnih nesrečah. Opisane okoliščine zato še niso dokončno ugotovljene, temveč jih policisti preverjajo.

Policija prosi za podatke očividcev

Policija poziva vse, ki so bili 8. avgusta na omenjeni relaciji priča opisanim dogodkom ali so jih vozniki ovirali oziroma ogrožali, naj se oglasijo na Postaji prometne policije Maribor na Ptujski cesti 117.

Informacije lahko sporočijo tudi na telefonsko številko 02 450 20 30, anonimno številko policije 080 1200 ali številko za klic v sili 113.

Ko voznik izgubo oprijema povzroči namerno

Driftanje pomeni vožnjo skozi zavoj z nadzorovanim bočnim zdrsom. Izvaja se tudi kot posebna avtomobilistična disciplina, vendar na zaprtih in ustrezno zavarovanih površinah. Na javni cesti so razmere bistveno manj predvidljive: v križišče lahko zapelje drugo vozilo, cesto lahko prečka pešec ali kolesar, na vozišču pa so lahko pesek, udarne jame ali razlitja.

Ko pnevmatike izgubijo oprijem, se podaljša čas, v katerem voznik ne more običajno spreminjati smeri ali učinkovito zavirati. Manever lahko zato že ob manjši napaki privede do trčenja z drugim vozilom, robnikom, prometnim znakom, stavbo ali človekom ob cesti.

Veseli avtomehaniki in vulkanizerji

Pri vrtenju koles v prazno in bočnem drsenju nastajata močno trenje in toplota. Tekalna plast se zato obrablja bistveno hitreje kot pri običajni vožnji. Pnevmatika se lahko obrabi neenakomerno, poškodujejo se lahko njeni robovi, pregrevanje pa lahko zmanjša njeno nadaljnjo uporabnost.

Proizvajalec Michelin že za vožnjo na dirkališču svetuje pregled obrabe, globine profila in morebitnih poškodb ter preverjanje tlaka v pnevmatikah. To kaže, da tudi nadzorovana športna vožnja zahteva dodatno tehnično pozornost. Na javni cesti voznik teh pogojev praviloma nima.

Obremenjene niso samo pnevmatike. Ponavljajoči se sunkoviti prenosi moči lahko pospešijo obrabo sklopke, menjalnika, diferenciala, pogonskih gredi in drugih delov pogonskega sklopa. Udarci ob robnik ali zdrs s ceste lahko poškodujejo platišča, podvozje, vzmetenje in krmilni mehanizem. Pri sunkovitem zaviranju se dodatno segrevajo zavore.

Obraba in izpusti delcev

Dim izpod pnevmatik ni zgolj vizualni učinek. Nastaja zaradi intenzivnega segrevanja in obrabe gumene zmesi. Del obrabljenega materiala ostane na cesti, drobni delci pa se lahko razpršijo v zrak ali jih padavinska voda odplavi v tla in vodotoke.

Evropska agencija za okolje navaja pnevmatike med pomembnimi viri nenamerno sproščene mikroplastike. Delci nastajajo zaradi trenja med pnevmatiko in voziščem, osebni avtomobili pa so po njenih podatkih največji vir teh emisij iz obrabe pnevmatik. Ker so delci obstojni in mobilni, jih je po vstopu v okolje težko odstraniti.