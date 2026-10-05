Policija izsledila voznika, ki je izredno hudo poškodoval kolesarja in pobegnil

Policisti so 30. septembra na območju Brega pri Mežici obravnavali prometno nesrečo, v kateri je bil izredno hudo poškodovan 73-letni kolesar, v katerega je trčil voznik osebnega vozila. Voznik in sopotnik mu nista nudila pomoči, pač pa sta po trčenju peš pobegnila s kraja prometne nesreče.

S Policijske uprave Celje so danes sporočili, da so tako voznika kot sopotnika izsledili.

»Voznika osebnega vozila bomo danes s kazensko ovadbo zaradi sumov storitve kaznivih dejanj odvzem motornega vozila po 210. členu KZ-1, nevarne vožnje v cestnem prometu po 324. členu KZ-1 ter kaznivega dejanja zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči po 328. členu KZ-1 privedli k preiskovalnemu sodniku,« so zapisali.

Za navedena kazniva dejanja je zagroženih do 13 let zaporne kazni.