Policija izsledila voznika, ki je trčil v pešča in odpeljal s kraja nesreče

Policija je uspela identificirati povzročitelja prometne nesreče, ki se je včeraj okoli 17. ure zgodila izven naselja Bakovci v smeri Dokležovja. Voznik osebnega avtomobila znamke Ford je na lokalni cesti blizu odcepa za stari mlin trčil v pešca, ki je bil hudo poškodovan, nato pa s kraja nesreče odpeljal, ne da bi mu nudil pomoč.

Po intenzivni preiskavi so policisti ugotovili identiteto voznika, zoper katerega bo sprožen ustrezen prekrškovni ali kazenski postopek. Hudo poškodovanemu pešcu je bila takoj nudena zdravstvena pomoč.