V Izoli oče hudo poškodoval mladoletnega sina, nova goljufija s kriptovalutami

Na Primorskem so policisti konec tedna obravnavali več nasilnih incidentov. Najhujši se je zgodil v Izoli, kjer je 51-letni oče fizično napadel mladoletnega sina in ga potegnil z mopeda. Fant je zaradi hude poškodbe prsnega koša potreboval bolnišnično oskrbo. V Kopru je skupina mladih napadla 16-letnika, v Sežani pa se je spor zaradi trobljenja končal z uporabo solzivca.

Najresnejši dogodek, ki so ga policisti Policijske uprave Koper obravnavali med prazničnim koncem tedna, se je zgodil v noči na soboto v Izoli. Ob 1.25 so bili obveščeni, da naj bi na Južni cesti neznani moški pretepel mlajšega fanta. Policisti so med zbiranjem obvestil ugotovili, da je šlo za nasilje znotraj družine.

Po dosedanjih ugotovitvah policije je 51-letni oče po predhodnem sporu fizično napadel svojega mladoletnega sina in ga potegnil z mopeda. Poškodovani fant se je po napadu zatekel k sorodnici, ki je poklicala pomoč.

Mladoletnika so odpeljali v bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili hudo telesno poškodbo prsnega koša. Podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju policija ni navedla. Policisti so opravili več razgovorov s pričami in vpletenimi osebami ter nadaljujejo ugotavljanje okoliščin dogodka. Obravnavajo sum kaznivega dejanja hude telesne poškodbe, preverjajo pa tudi morebitne elemente kaznivega dejanja nasilništva. Iz policijskega poročila ni razvidno, kaj je sprožilo spor med očetom in sinom, prav tako ni podatkov o morebitnih predhodnih nasilnih dogodkih v družini ali ukrepih zoper osumljenca.

Zaradi trobljenja najprej prepir, nato solzivec

Nenavaden spor se je v petek dopoldne zgodil na parkirišču v Sežani. Okoli 8.31 so policisti posredovali zaradi konflikta med 60-letnim in 43-letnim moškim. Mlajši moški je z avtobusom točil gorivo, ko je za njim pripeljal starejši voznik. Ker naj bi mu avtobus oviral prevoz, je potrobil.

Sledil je besedni spor, med katerim sta se moška medsebojno žalila. Prepir se je nato stopnjeval. Po policijskih ugotovitvah je 43-letnik starejšega moškega odrinil, 60-letnik pa je proti njemu uporabil razpršilec s solzivcem. Oba sta imela blažje posledice uporabe solzivca, vendar sta zdravniško pomoč odklonila. Policisti so obema zaradi kršitve javnega reda in miru izdali plačilni nalog.

Goljufi 72-letnici obljubili denar iz kriptovalut

Policisti so v petek na območju Postojne obravnavali tudi spletno goljufijo, v kateri je bila oškodovana 72-letna ženska. Neznani storilci so jo z več telefonskimi klici prepričali, da ima odprt trgovalni račun s kriptovalutami in da ji bodo nakazali sredstva. Pod to pretvezo so jo zavedli, da jim je omogočila oddaljen dostop do svojega računalnika in posredovala podatke za dostop do spletnega bančništva.

Storilci so nato z njenega bančnega računa izvedli dve nepooblaščeni transakciji v skupni vrednosti 820 evrov. Policisti nadaljujejo preiskavo in bodo zaradi suma kaznivega dejanja goljufije podali kazensko ovadbo.