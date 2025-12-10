Policija na avtocesti za volanom ujela dojenčka

V nemški zvezni deželi Porenje - Pfalška je policijska patrulja pri nadzoru prometa v torek ponoči naletela voznico, ki je med vožnjo po avtocesti tipkala na mobilni telefon, medtem pa ji je v naročju sedel manj kot dve leti star otrok in z obema rokama držal volan, poroča Deutesche Welle.

Policisti so avtomobil nemudoma preusmerili z avtoceste na najbližjem izhodu, v bližini mesta Ramstein. Ženska naj ne bi pokazala razumevanja za nevarnost, v katero je spravila sebe, otroka in ostale udeležence v prometu, so dejali policisti. Trdila je, da se otrok ni počutil dobro, vozila pa sta k restavraciji s hitro prehrano.

Proti nevestni voznici so sprožili postopek zaradi ogrožanja otroka, še poroča DW.