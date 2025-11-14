Policija napadalca z Bavarca dobro pozna že dolgo, pa ne ukrepa

Ko je Ljubljančan iz naselja BS3 sinoči izvedel za napad na voznika mestnega avtobusa na Bavarskem dvoru, je poklical policijo in jih vprašal, ali se je natanko en mesec po napadu nanj in po vseh njegovih opozorilih policiji res moral podoben napad, žal s hujšimi posledicami, zgoditi še vozniku avtobusa.

V redakcijo se nam je oglasil ljubljanski podjetnik J. T. (ime hranimo v uredništvu in ime je znano policiji), ki pravi, da ga je 13. oktobra letos v večernih urah na sprehodu na Poti spominov in tovarištva fizično napadel in med ruvanjem večkrat zabodel ravno storilec včerajšnjega napada na voznika avtobusa na Bavarskem dvoru.