Policisti iščejo priče nesreče na Viru, življenje kolesarke ogroženo

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da policisti Postaje prometne policije Ljubljana obravnavajo prometno nesrečo, ki je je zgodila danes ob 13.10, v križišču Virske ceste in Tkalske ulice na Viru pri Domžalah.

V nesreči sta bila udeležena kolesarka in voznik osebnega avtomobila znamke BMW5 20 Touring. Kolesarka je bila v prometni nesreči hudo telesno poškodovala, njeno življenje je ogroženo.

Na kraju prometne nesreče se je ustavilo več oseb, ki so nudile pomoč udeleženima.

Zaradi razjasnitev vseh dejstev in okoliščin prometne nesreče prosijo vse, ki so karkoli videli, da pokličejo tel. št. 113 ali Postajo prometne policije Ljubljana, Grič 56, telefonsko številko 01 58 38 820.