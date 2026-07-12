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    Črna kronika

    Policija o včerajšnji akciji: storilec ni bil pripadnik ne policije vojske

    Storilca so našli mrtvega v eni izmed stanovanjskih hiš na območju Uršnih sel.
    Policisti Policijske uprave Novo mesto so bili včeraj pozno zvečer obveščeni o ropu bencinskega servisa na območju Črnomlja.  Sledila je obsežna iskalna akcija. FOTO: PU Novo Mesto
    Galerija
    Policisti Policijske uprave Novo mesto so bili včeraj pozno zvečer obveščeni o ropu bencinskega servisa na območju Črnomlja.  Sledila je obsežna iskalna akcija. FOTO: PU Novo Mesto
    S. B.
    12. 7. 2026 | 14:04
    12. 7. 2026 | 14:23
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    Na širšem območju Uršnih sel, Travnega Dola in Dobindola je včeraj potekala intenzivna akcija iskanja nevarne osebe, ki se je končala zvečer s sporočilom iz Policijske uprave Novo mesto, da so storilca našli mrtvega v eni izmed stanovanjskih hiš na območju Uršnih sel. Storilec je po njihovih informacijah 41-letni državljan Hrvaške, ki so ga zaradi nasilnih kaznivih dejanj iskali že hrvaški policisti.

    Več o iskalni akciji bodo povedali na današnji novinarski konferenci, na kateri bodo sodelovali direktor Policijske uprave Novo mesto Dejan Kink, namestnik generalnega direktorja policije Donald Rus in minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz.

    Policisti Policijske uprave Novo mesto so bili včeraj pozno zvečer obveščeni o ropu bencinskega servisa na območju Črnomlja. 

    Kot so pojasnili, je storilec v petek oropal bencinsko črpalko na območju Kočevja, pozneje je na parkirnem prostoru z orožjem zagrozil občanu in mu odvzel vozilu ter se odpeljal, nato je grozil še enemu občanu in zahteval, da ga odpelje v Kočevje. Ob tem ni bil nihče oškodovan. Ob tem so ves čas potekale aktivnosti, da bi izsledili storilca. Nekaj pred 23. uro so prejeli tudi klic na pomoč iz Črnomlja, kjer je zamaskiran moški na bencinski črpalki spet z orožjem zahteval denar, šlo ja za približno 5600 evrov in tobačne izdelke. Z mesta dogodka se je odpeljal s kombijem.

    Policisti so ga uspeli locirati in večkrat poskušali zaustaviti, a je z begom nadaljeval. Na območju Uršnih sel je kombi zapustil, pobegnil v gozd in streljal. Gibal se je hitro in nepredvidljivo, v gozdu napadel dva policista ter jima odvzel orožje in mobilna telefona, streljal je tudi na pripadnike specialne enote.

    Na podlagi najdenih dokumentov so ugotovili, da gre za omenjenega 41-letnega hrvaškega državljana, ki je dan prej izvedel oboroženi rop v Pulju.

    Včeraj popoldne je občan policijo obvestil, da ga je opazil v bližini ene od stanovanjskih hiš na območju Uršnih sel, kjer je stanovalca vzel za talca. »S hitrim in odločnim ukrepanjem so iz hiše uspeli rešiti stanovalca, pozneje pa je ponovno prišlo do streljanja. Policisti specialne enote so vpadli v objekt, kjer so storilca našli mrtvega. Vse okoliščine policisti in kriminalisti še preiskujejo,« je izjavil Dejan Fink.

    Motiv kaznivega dejanja še preverjajo, znano pa je, da je šlo za večkratnega storilca izjemno nasilnih kaznivih dejanj, ki je bil v dobri telesni kondiciji, agresiven, treniral je borilne veščine in bil vešč uporabe orožja. Po informacijah hrvaških varnostnih organov ni bil pripadnik ne vojske ne policije.

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