Policija obsoja včerajšnji rop, ki ga je zakrivil policist

Policija je predstavila nove informaicje o včerajšnjem ropu banke. FOTO: Jure Eržen/Delo

Po besedah direktorja policijske uprave Murska Sobotaje včeraj malo po tretji uri popoldne občan murskosoboško policijo obvestil o ropu banke na Cankovi . Policiji je sporočil, da je bilo slišati več strelov.Na podlagi doslej zbranih obvestil je policija ugotovila, da je zamaskiran oborožen moški vstopil v prostore bančne ustanove in od zaposlenih zahteval gotovino. Bančna uslužbenka mu jo je nemudoma izročila, storilec pa je z ukradenim denarjem pobegnil. Pri tem ni bil nihče poškodovan.Za njim so takoj stekli trije občani in ga pozvali, naj se ustavi. Storilec se je ustavil, a je v zasledovalce nameril pištolo, kar je enega odvrnilo od nadaljnjega sledenja, dva pa sta se vseeno podala za njim. Storilcu je zadnjih 150 metrov sledil le še en zasledovalec, še preden je dohitel roparja, je ta večkrat ustrelil v tla. Ko je občan dohitel storilca, je med njima prišlo do pretepa, storilec je kmalu obležal na tleh. Občan se je oddaljil od njega, v tem času pa je storilec, sicer policist, s službeno pištolo storil samomor. Okoliščine v povezavi s streljanjem in številom izstreljenih nabojev policija še ugotavlja.Med poskusom prijetja storilca in pretepom, ki je sledil, je občan dobil lažje telesne poškodbe, zaradi katerih je dobil zdravniško oskrbo na kraju dogodka, kasneje pa je bil prepeljan v murskosoboško bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju.Ko je policija na kraju dogodka ugotovila, da je storilec policist, so o tem takoj obvestili posebni oddelek specializiranega državnega tožilstva (SDT) RS, ki je pristojen za preiskavo kaznivih dejanj, ki so jih osumljene uradne osebe s policijskimi pooblastili. Preiskavo sedaj vodi SDT.Policija sporoča, da se bo danes nadaljevalo intenzivno delo na terenu, zbiranje obvestil in preverjanje okoliščin.Policija obžaluje, da je prišlo do dogodka in to nesprejemljivo dejanje ostro obsoja. Poudarjajo, da imajo do odklonskih pojavov ničelno toleranco, vendar se v posameznih primerih te vendarle dogajajo. V ta namen obstajajo posebni notranje varnostni postopki, v katerih zberejo dejstva, preverijo okoliščine in nato presodijo, ali policistovo ravnanje predstavlja tveganje za ogrozitev integritete,ugleda policije in ali bi lahko ogrožalo notranjo varnost policije. Kljub temu se je število kaznivih dejanj uradnih oseb v zadnjem letu znatno povečalo.Zoper pokojnega policista, ki je bil zaposlen v eni od enot na murskosoboški policijski upravi in imel več kot 25 let delovnih izkušenj, je bil uveden notranje varnostni postopek od 2018 zaradi obravnave domnevnih odklonskih ravnanj, ki so bila posledica njegovega osebnega stanja in prezadolženosti. Dvakrat je bil napoten na preventivni zdravstveni pregled, z njim pa so opravili tudi varnostna svetovanja. V 2019 je bil napoten na zdravljenje, marca letos pa je zdravstvena komisija odločila, da je zmožen za opravljanje nalog policije.