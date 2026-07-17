Policija ugotavlja odgovornost za smrt kolesarja v Portorožu

Policisti v zvezi s prometno nesrečo, v kateri je v Portorožu v četrtek umrl 61-letni kolesar, ugotavljajo tudi morebitno odgovornost voznika parkiranega osebnega vozila in voznika avtobusa. Za razjasnitev vseh okoliščin so v preiskavo vključili tudi sodnega izvedenca prometne stroke, so danes dodatno pojasnili na Generalni policijski upravi.

Kolesar se je v četrtek peljal po kolesarski stezi iz Lucije proti Portorožu. Nekaj pred 12. uro pa je v Portorožu kolesar padel in se hudo poškodoval. Zdravniško osebje je na kraju kolesarja oživljalo, vendar neuspešno. Na kraju je umrl.

Policisti vse okoliščine nesreče še ugotavljajo, so povzeli v sporočilu za javnost.

V Sindikatu voznikov avtobusov Slovenije so izrazili iskreno in globoko sožalje svojcem in bližnjim umrlega. Zaradi prometne nesreče s smrtnim izidom so pretreseni. »Ne želimo in ne smemo prejudicirati odgovornosti za posamezno prometno nesrečo, dokler niso strokovno in neodvisno ugotovljene vse njene okoliščine,« so v četrtek še dodali v sindikatu.